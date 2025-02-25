جميل السيّد للوزراء: الله يعينكم ويساعدكم

جميل السيد: في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد

جميل السيد: في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد

جميل السيّد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة