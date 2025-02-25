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o
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جميل السيّد: الحكومة تحمل أعباء المرحلة السابقة وورثت تراكمات ملحة للغاية ولا بد من أن تعالج خروقات اتفاق وقف اطلاق النار ولا مجال للمقايضة بين تمويل اعادة الاعمار وبين شروط سياسية
آخر الأخبار
2025-02-25 | 06:28
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جميل السيّد: الحكومة تحمل أعباء المرحلة السابقة وورثت تراكمات ملحة للغاية ولا بد من أن تعالج خروقات اتفاق وقف اطلاق النار ولا مجال للمقايضة بين تمويل اعادة الاعمار وبين شروط سياسية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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