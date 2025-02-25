ميشال معوض: لا نريد أن ندمر بلدنا بل نريد أن نبنيه يدا بيد والتحدي الأول هو تحدي السيادة والثاني هو تحدي الاصلاح

التالي

ميشال معوض: لا يمكننا أن نطالب بالتغيير وألا نحميه وحمايته تكون بالانتخابات النيابية وأقول للبنانيين لا يمكننا أن نطالب بالاصلاح وأن نصوت لمن يحمي الميليشيا