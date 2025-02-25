ضاهر: إن لم نحسّن الوضع الاقتصادي فلن يكون هناك حل للمشكلة المالية

ميشال ضاهر مخاطبًا الحكومة: ثقتي كلها لكم و"أشد يدي على يدكم" والله يعينكم على مجلس النواب

ميشال ضاهر مخاطبًا الحكومة: ثقتي كلها لكم و"أشد يدي على يدكم" والله يعينكم على مجلس النواب

بعد يومين على تشييع نصرالله وصفي الدين... حزب الله يتقبل التعازي اليوم وغدا في الضاحية الجنوبية