باسيل: الحكومة معطوبة بالتأليف فيها وزراء ممتازين وكفوئين ولكن الحكومة هي استعادة لمرحلة الـ2005

باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها

باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها

باسيل مخاطبًا رئيس الحكومة: نتمنى أن لا يكون حيادك في الانتخابات كما حيادك في تشكيل الحكومة فإنّك حيدت نفسك عن الالتزامات التي قمت بها