بري رفع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الى الساعة السادسة مساء

بعد اصابته... زائير-إيميري يعود إلى التمارين الجماعية لباريس سان جرمان

بعد اصابته... زائير-إيميري يعود إلى التمارين الجماعية لباريس سان جرمان

باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها