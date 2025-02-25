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o
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جورج عدوان من مجلس النواب: المطلوب سيطرة الدولة على كامل حدودها ومرافقها أي المطار والمرفأ والمعابر الشرعية والسيادة تتطلب ألا يكون هناك سلاح إلا سلاح القوى الأمنية حصرا
آخر الأخبار
2025-02-25 | 11:08
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جورج عدوان من مجلس النواب: المطلوب سيطرة الدولة على كامل حدودها ومرافقها أي المطار والمرفأ والمعابر الشرعية والسيادة تتطلب ألا يكون هناك سلاح إلا سلاح القوى الأمنية حصرا
*
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