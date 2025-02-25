جورج عدوان من مجلس النواب: أطالب رئيس الحكومة أن يتخذ قرارا بوضع جدول زمني لا يتجاوز الاشهر لتسليم كل السلاح والبنية العسكرية والامنية للجيش اللبناني في أول جلسة للحكومة

ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع ولا يمكن لواشنطن أن تخوض في آن واحد حربا تجارية ضد الصين وأوروبا

ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع ولا يمكن لواشنطن أن تخوض في آن واحد حربا تجارية ضد الصين وأوروبا

ابو فاعور لـ "عشرين 30": ثورة المُخمل فشِلت فشلًا ذريعًا وليست هي من أتت بنواف سلام الذي اختارته الاحزاب السياسية الموجودة وهي من ستُعطي حكومته الثقة