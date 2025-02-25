آلان عون من مجلس النواب: اليوم وأكثر من أي وقت مضى هناك فرصة لمشروع الدولة بكل مندرجاتها والمحن التي مرّ بها لبنان أظهرت أهمية التضامن الوطني الداخلي ومحدودية الدعم الخارجي

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