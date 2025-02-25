عبد الرحمن البزري من مجلس النواب: انسحاب الاحتلال الاسرائيلي ضروري وعبارة استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري هي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية لأنها أكثر شمولاً

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