نجاة صليبا من مجلس النواب: لن نتردد في المساءلة والمحاسبة عند كل استحقاق والعدالة لا تحتمل التأجيل وهذه الحكومة لديها فرصة نادرة لاثبات انها مختلفة والثقة التي نمنحها اليوم ليست سوى مسار طويل من المراقبة والمحاسبة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك