ياسين ياسين من مجلس النواب: القانون الانتخابي الحالي لا يمثل توجهات اللبنانيين وعلينا التوجه نحو قانون انتخابي عصري آخذا في الاعتبار دور المرأة في المشاركة في القرار السياسي وعلى الحكومة وضع خطة انقاذية لاعادة أموال المودعين

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