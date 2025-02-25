حماس: تم التوافق على اتفاق بشأن حل تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة

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محمد رعد: سنتجاوز كل ما قيل وقال عن فزلكة تركيب هذه الحكومة والمعايير التي قيل انها اعتمدت لتشكيلها وسنتعامل معها وصولا الى انتخابات نيابية نزيهة ونأمل عدم تأجيلها ومشاركتنا في هذه الحكومة تنطوي على رسائل كثيرة