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o
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن النقاش باتجاه أنطلياس وصولاً الى نهر الموت
آخر الأخبار
2025-02-26 | 00:53
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن النقاش باتجاه أنطلياس وصولاً الى نهر الموت
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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