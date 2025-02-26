يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير: توصلنا إلى اتفاق لإعادة جثث الرهائن الأربع

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مصدر مصري مطلع لـ"رويترز": الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم هذا الأسبوع بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائييلن الأربعة وذلك تحت إشراف مصر