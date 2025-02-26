الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متحدث باسم ألوية الناصر صلاح الدين: تسليم جثة الرهينة الإسرائيلي أوهاد يهلومي أمنون يعلوني غدا الخميس

آخر الأخبار
2025-02-26 | 01:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متحدث باسم ألوية الناصر صلاح الدين: تسليم جثة الرهينة الإسرائيلي أوهاد يهلومي أمنون يعلوني غدا الخميس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
متحدث باسم ألوية الناصر صلاح الدين: تسليم جثة الرهينة الإسرائيلي أوهاد يهلومي أمنون يعلوني غدا الخميس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

ألوية

الناصر

الدين:

تسليم

الرهينة

الإسرائيلي

أوهاد

يهلومي

أمنون

يعلوني

الخميس

LBCI التالي
رويترز: اتفاق للإفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل جثث رهائن إسرائيليين
تايوان تنشر قوات بعد إعلان الصين القيام بتدريبات بالذخيرة الحية قبالة الجزيرة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:40

كنعان: الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات

LBCI
آخر الأخبار
04:32

كنعان: لا وجود لدولة في العالم تراقب سلطة تنفيذية وتخضع لها والمطلوب استقلالية هيئات الرقابة واذا لم نقم بموازنة اصلاحية كيف سنقوم بالاصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
04:26

كنعان: نريد أن نعلم من الحكومة ما هو مصير الادارات الرديفة المنتشرة في مختلف الوزارات والتي أوصلت في كثير من الأحيان الى ما نحن فيه اليوم وهناك تشريعات كثيرة في الاصلاحات ولا تنقصنا التشريعات بل ينقصنا احترام القانون والمحاسبة

LBCI
آخر الأخبار
04:22

كنعان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الأهم اليوم هو الجدية بالتنفيذ وصدق الارادة التي ساهمت في انتاج هذه الحكومة واذا أعطينا الثقة فسنعطيها لأمل اللبنانيين في الانقاذ ونحن أمام فرصة لا يجب أن نضيعها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:40

كنعان: الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات

LBCI
آخر الأخبار
04:32

كنعان: لا وجود لدولة في العالم تراقب سلطة تنفيذية وتخضع لها والمطلوب استقلالية هيئات الرقابة واذا لم نقم بموازنة اصلاحية كيف سنقوم بالاصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
04:26

كنعان: نريد أن نعلم من الحكومة ما هو مصير الادارات الرديفة المنتشرة في مختلف الوزارات والتي أوصلت في كثير من الأحيان الى ما نحن فيه اليوم وهناك تشريعات كثيرة في الاصلاحات ولا تنقصنا التشريعات بل ينقصنا احترام القانون والمحاسبة

LBCI
آخر الأخبار
04:22

كنعان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الأهم اليوم هو الجدية بالتنفيذ وصدق الارادة التي ساهمت في انتاج هذه الحكومة واذا أعطينا الثقة فسنعطيها لأمل اللبنانيين في الانقاذ ونحن أمام فرصة لا يجب أن نضيعها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-24

دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-22

على أوتوستراد جونية.. "كيوسك" لبيع المخدّرات

LBCI
آخر الأخبار
04:26

كنعان: نريد أن نعلم من الحكومة ما هو مصير الادارات الرديفة المنتشرة في مختلف الوزارات والتي أوصلت في كثير من الأحيان الى ما نحن فيه اليوم وهناك تشريعات كثيرة في الاصلاحات ولا تنقصنا التشريعات بل ينقصنا احترام القانون والمحاسبة

LBCI
فنّ
09:45

في هوليوود... المهن الفنية والانتاجية تعاني من أزمة وجودية والسبب: الحرائق والذكاء الاصطناعي؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود

LBCI
أخبار دولية
13:46

مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...

LBCI
أخبار لبنان
13:45

شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في مجلس النواب... جلسة مسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

١٣٤ موقعا شاغرا في إدارات الدولة ومؤسساتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:34

مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق

LBCI
خبر عاجل
14:24

مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
12:32

غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات

LBCI
آخر الأخبار
07:54

باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها

LBCI
آخر الأخبار
07:25

جبران باسيل: الجميع موافق على البيان الوزاريّ و"حزب الله" شريك معكم في الحكومة فتفضلوا الى التنفيذ ونحن معكم

LBCI
أخبار لبنان
12:01

جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل

LBCI
صحف اليوم
00:29

باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More