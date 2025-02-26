النائب قبلان قبلان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروقات الاسرائيلية مع السفارات المعنية ونحن أمام بيان وزاري شامل

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قبلان: نتمنى التوفيق للحكومة ونؤكد على ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة في مقاربة الملفات كما نؤكد على ضرورة اعادة الاعمار وهناك أولوية ثابتة وهي أموال المودعين