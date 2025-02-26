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قبلان: نتمنى التوفيق للحكومة ونؤكد على ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة في مقاربة الملفات كما نؤكد على ضرورة اعادة الاعمار وهناك أولوية ثابتة وهي أموال المودعين

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2025-02-26 | 04:05
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قبلان: نتمنى التوفيق للحكومة ونؤكد على ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة في مقاربة الملفات كما نؤكد على ضرورة اعادة الاعمار وهناك أولوية ثابتة وهي أموال المودعين
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قبلان: نتمنى التوفيق للحكومة ونؤكد على ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة في مقاربة الملفات كما نؤكد على ضرورة اعادة الاعمار وهناك أولوية ثابتة وهي أموال المودعين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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