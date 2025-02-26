وزير الاستثمار المصري: تفاصيل خطة غزة ستُحسم في اجتماع القاهرة في 4 آذار

قبلان: أثناء الأزمة ضاعت الأموال واخترب اقتصاد البلد ونصر على أن تتحمل الحكومة مسؤليتها في إلزام المصارف والمصرف المركزي في تحديد المسؤوليات بما يتعلق بالودائع وأن تعاد الأموال للناس ضمن خطوات سريعة

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