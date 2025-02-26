كنعان: نريد أن نعلم من الحكومة ما هو مصير الادارات الرديفة المنتشرة في مختلف الوزارات والتي أوصلت في كثير من الأحيان الى ما نحن فيه اليوم وهناك تشريعات كثيرة في الاصلاحات ولا تنقصنا التشريعات بل ينقصنا احترام القانون والمحاسبة

كنعان: لا وجود لدولة في العالم تراقب سلطة تنفيذية وتخضع لها والمطلوب استقلالية هيئات الرقابة واذا لم نقم بموازنة اصلاحية كيف سنقوم بالاصلاحات

كنعان: لا وجود لدولة في العالم تراقب سلطة تنفيذية وتخضع لها والمطلوب استقلالية هيئات الرقابة واذا لم نقم بموازنة اصلاحية كيف سنقوم بالاصلاحات

كنعان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: الأهم اليوم هو الجدية بالتنفيذ وصدق الارادة التي ساهمت في انتاج هذه الحكومة واذا أعطينا الثقة فسنعطيها لأمل اللبنانيين في الانقاذ ونحن أمام فرصة لا يجب أن نضيعها