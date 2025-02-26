كنعان: لا وجود لدولة في العالم تراقب سلطة تنفيذية وتخضع لها والمطلوب استقلالية هيئات الرقابة واذا لم نقم بموازنة اصلاحية كيف سنقوم بالاصلاحات

كنعان: نريد أن نعلم من الحكومة ما هو مصير الادارات الرديفة المنتشرة في مختلف الوزارات والتي أوصلت في كثير من الأحيان الى ما نحن فيه اليوم وهناك تشريعات كثيرة في الاصلاحات ولا تنقصنا التشريعات بل ينقصنا احترام القانون والمحاسبة

السابق