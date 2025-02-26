ملحم خلف خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: توقعنا بيانا وزاريا يضع حدا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحةونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق لكن البيان جاء مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة

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