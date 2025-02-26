ملحم خلف: سأعاود المطالبة بترميم الشرعية الوطنية بحيث تنتظم الحياة العامة وتمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمر محسوم ولا يحمل النقاش وهو واجب على الدولة ولا بد للبنان أن يتمسك بالشرعية الدولية

ملحم خلف: كيف لنا أن نأخذ العبر من الماضي ونحن لا نورث أولادنا الا الكراهية والعنف ولا بد أن تكرس الحكومة يوم 13 نيسان كيوم للعيش معا وعلينا أن نذهب الى عمل وطني انقاذي لأجيالنا

ملحم خلف: كيف لنا أن نأخذ العبر من الماضي ونحن لا نورث أولادنا الا الكراهية والعنف ولا بد أن تكرس الحكومة يوم 13 نيسان كيوم للعيش معا وعلينا أن نذهب الى عمل وطني انقاذي لأجيالنا

ملحم خلف خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: توقعنا بيانا وزاريا يضع حدا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحةونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق لكن البيان جاء مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة