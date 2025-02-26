لمشجّعي نادي الحكمة خدمة جديدة تُطلقها OMT

أعلنت شركة OMT عن إطلاق خدمة جديدة تُتيح لمشجّعي نادي الحكمة تسديد تذاكر حضور مبارياتهم في ملعب الحكمة في غزير بكل سرعة وسهولة.



لحجز التذاكر والاستفادة من هذه الخدمة عبر OMT، يمكنكم:





١- إنشاء حساب شخصي على الموقع الإلكتروني الخاص بنادي الحكمة: Ticketing.sagessesportsclub.com

٢- اختيار التذاكر التي ترغبون بشرائها.

٣- التسديد عبر تطبيق OMT Pay، أو في أكثر من ١،٤٠٠ مركز OMT في لبنان.