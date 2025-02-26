ملحم خلف: انسجاما مع الجو الايجابي العام سأمنح الحكومة فرصة وسأمنحها الثقة وسأتابعها وان فشلت فسأكون في الصف الأول لأطالب باستقالتها الفورية

ابراهيم منيمنة: البيان الوزاري في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بامكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

ابراهيم منيمنة: البيان الوزاري في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بامكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

ملحم خلف: أقترح اقامة برامج توأمة بين البلديات ونعيش اليوم تحولات كبرى تطال العالم ولا بد للبنان أن يكون له موقف منها والقضاء يعاني ما تعانيه سائر الادارات العامة ومعالجة أوضاع السجون لم تعد تحتمل المماطلة