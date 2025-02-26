ابراهيم منيمنة: البيان الوزاري في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بامكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

رغم الجدل حول تصريحاتها السابقة... بطلة "إميليا بيريز" ستشارك في الأوسكار

رغم الجدل حول تصريحاتها السابقة... بطلة "إميليا بيريز" ستشارك في الأوسكار

ملحم خلف: انسجاما مع الجو الايجابي العام سأمنح الحكومة فرصة وسأمنحها الثقة وسأتابعها وان فشلت فسأكون في الصف الأول لأطالب باستقالتها الفورية