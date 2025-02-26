منيمنة: البلد لن ينتظم بلا عدالة أو محاسبة في كل الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب اللبناني ونشدد على دعم التحقيق الحيادي في انفجار المرفأ ونحث الحكومة على انصاف مئات الموقوفين بلا محاكمات لادانة المرتكبين وتبرئة المظلومين

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