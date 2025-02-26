منيمنة: عملية الاصلاحات في القطاع المالي تشكل تحديا للحكومة ونريد فتح الدفاتر والنظر في أسباب الخسائر ومن استفاد منها وقاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة

التالي

منيمنة: خلال 3 أعوام كنا نواجه المتسببين بالأزمة الاقتصادية والمعركة لن تكون سهلة وفي هذه المرحلة التأسيسية نشد على يد دولة رئيس الحكومة وآمال الناس معلقة على نجاح حكومته وسنواكب عمل الحكومة ونمنحها الثقة على أساس بيانها الوزاري