منيمنة: خلال 3 أعوام كنا نواجه المتسببين بالأزمة الاقتصادية والمعركة لن تكون سهلة وفي هذه المرحلة التأسيسية نشد على يد دولة رئيس الحكومة وآمال الناس معلقة على نجاح حكومته وسنواكب عمل الحكومة ونمنحها الثقة على أساس بيانها الوزاري

التالي

عبد الكريم كبارة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: نسأل الحكومة ما مصير طرابلس في الانماء وهل من خطة انقاذ للمدينة المهددة بالانفجار المعيشي في أي لحظة ولأصحاب شعار الدولة نسأل ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟