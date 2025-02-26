عبد الكريم كبارة: سنمنح الحكومة الثقة مع ابقاء عيوننا مفتوحة للمراقبة

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غسان سكاف: المطلوب من الحكومة أن تكون حكومة تأسيسية لفترة انتقالية ولن نذهب بعيدا في نشوة استباقية خاصة واننا نعلم أن عمر الحكومة لن يسمح لها بانجاز كل ما ذكرته ببيانها الوزاري لكن علينا أن نبدأ بالعبور الصعب