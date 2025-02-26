أبو فاعور خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا هي تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية

أبو فاعور: فلتكن البداية مع رفع جميع الحصانات وليمْثُل المسؤول كأي مواطن أمام القضاء وهذه الحكومة مدعوة الى اعادة اطلاق المسار الاصلاحي

أبو فاعور: فلتكن البداية مع رفع جميع الحصانات وليمْثُل المسؤول كأي مواطن أمام القضاء وهذه الحكومة مدعوة الى اعادة اطلاق المسار الاصلاحي

غسان سكاف: لا يجوز اعتماد عبارة طوعية وآمنة في ملف النزوح السوري بعد الآن بل يجب اعتماد قواعد العودة الالزامية مع السلطات السورية وسنتعاطى مع الحكومة وفقا لأدائها وسنمارس دورنا الرقابي والتشريعي وأمنحها الثقة للمباشرة في ورشة استعادة السيادة