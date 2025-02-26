أبو فاعور للوزراء: من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفدرالية ولا تقبل بها ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر

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