ميشال الدويهي: نثمّن للحكومة لتحييد لبنان عن المحاور وبارساء دولة القانون والمؤسسات وكان من الانسب استبدال عبارة حق لبنان بالدفاع عن النفس بحق الدولة بالدفاع عن نفسها للتأكيد أن هذا الدور هو دور الدولة ونحث الحكومة على اجراء الانتخابات في مواعيدها

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