أسامة سعد: نريد من الدولة أن تتصدى بقواها الذاتية للعدوان والاحتلال وان لم تفعل فستكتسب المقاومة الشعبية شرعيتها مجددا

في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري

في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري

أسامة سعد: ليس من السهل أن يصدق اللبنانيون وجود عهد وحكومة قادران على انتزاع دور الدولة من قبضة مُحكمة ومنح الثقة للحكومة يجب ألا يحول دون شعبية تحاسبها ان قصرت وتحاسب مجلس النواب في حال قصر في دوره