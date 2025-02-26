أسامة سعد: أميركا تعزز نفوذها وتدعم العدوان والعدو الاسرائيلي يسعي لتقديم نفسه كقوى عظمة ومتأخرة استفاقت حكومات العرب على خطة ترامب وليتحصن لبنان بتوافقات وطنية راسخة والشعب يريد دولة تحميه

أسامة سعد: امنح الثقة للحكومة على غير عادتي مع الحكومات السالفة آملا أن تكون ثقة مستحقة

أسامة سعد: امنح الثقة للحكومة على غير عادتي مع الحكومات السالفة آملا أن تكون ثقة مستحقة

في الدنمارك... علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًّا يعود إلى نهاية العصر الحجري