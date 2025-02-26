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o
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o
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o
كسروان
15
o
متن
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o
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أسامة سعد: أميركا تعزز نفوذها وتدعم العدوان والعدو الاسرائيلي يسعي لتقديم نفسه كقوى عظمة ومتأخرة استفاقت حكومات العرب على خطة ترامب وليتحصن لبنان بتوافقات وطنية راسخة والشعب يريد دولة تحميه
آخر الأخبار
2025-02-26 | 06:35
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أسامة سعد: أميركا تعزز نفوذها وتدعم العدوان والعدو الاسرائيلي يسعي لتقديم نفسه كقوى عظمة ومتأخرة استفاقت حكومات العرب على خطة ترامب وليتحصن لبنان بتوافقات وطنية راسخة والشعب يريد دولة تحميه
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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