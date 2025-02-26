حليمة قعقور: الثقة التي نعطيها للحكومة ترتكز على نقاط عدة ويجب تعزيز الجيش واعتبار الجنوب جزء لا يتجزأ من الأرض اللبنانية واعتبار التدخل الخارجي بكامله مدانا وأن نعتبر المقاومة حق للدولة وليس باسم شيعة شيعة وأن نرفع العلم اللبناني في هذه المقاومة

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حليمة قعقور: هناك فرق بين العرف الدستوري والممارسة وحتى طلابي يعلمون هذا الأمر وخسرنا الكفاءات في لبنان بسبب المحاصصة الطائفية والطائفية كذبة خلقت لحماية الزعيم