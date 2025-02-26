حليمة قعقور: هناك فرق بين العرف الدستوري والممارسة وحتى طلابي يعلمون هذا الأمر وخسرنا الكفاءات في لبنان بسبب المحاصصة الطائفية والطائفية كذبة خلقت لحماية الزعيم

رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي الذي سلمه دعوة لزيارتها: نأمل أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة

رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي الذي سلمه دعوة لزيارتها: نأمل أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة

حليمة قعقور: الثقة التي نعطيها للحكومة ترتكز على نقاط عدة ويجب تعزيز الجيش واعتبار الجنوب جزء لا يتجزأ من الأرض اللبنانية واعتبار التدخل الخارجي بكامله مدانا وأن نعتبر المقاومة حق للدولة وليس باسم شيعة شيعة وأن نرفع العلم اللبناني في هذه المقاومة