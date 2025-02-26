رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي الذي سلمه دعوة لزيارتها: نأمل أن تُسفر القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل عن موقف عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة

وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون: متفائلون بأن مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين

وزير خارجية سلطنة عمان للرئيس عون: متفائلون بأن مستقبل لبنان سيكون أفضل بعد انتخابكم ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين

حليمة قعقور: هناك فرق بين العرف الدستوري والممارسة وحتى طلابي يعلمون هذا الأمر وخسرنا الكفاءات في لبنان بسبب المحاصصة الطائفية والطائفية كذبة خلقت لحماية الزعيم