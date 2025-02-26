أشرف ريفي: أمنح هذه الحكومة الثقة وكفى حروبا واقتتالا

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أديب عبد المسيح: نريد خطة عاجلة لادارة النفايات في المناطق والقرى ونطلب من الحكومة خلافا لبيانها الامتناع عن التعيينات الى حين اقرار قانون استقلالية القضاء وعودة النازحين تحتاج لحل فوري