أديب عبد المسيح: نريد خطة عاجلة لادارة النفايات في المناطق والقرى ونطلب من الحكومة خلافا لبيانها الامتناع عن التعيينات الى حين اقرار قانون استقلالية القضاء وعودة النازحين تحتاج لحل فوري

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وليام طوق: لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم والحياد هو الحل ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة