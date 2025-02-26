ويليام طوق: نعطي الثقة للحكومة

بلال حشيمي: لبنان أرض السيادة والكرامة ولن نسمح لأي قوة أن تحتل أي شبر من أراضيه وندعو الدولة لتعزيز الاجراءات لحماية سيادته وأهاليه ونشكر الدول الشقيقة الداعمة للبنان

بلال حشيمي: لبنان أرض السيادة والكرامة ولن نسمح لأي قوة أن تحتل أي شبر من أراضيه وندعو الدولة لتعزيز الاجراءات لحماية سيادته وأهاليه ونشكر الدول الشقيقة الداعمة للبنان

وليام طوق: لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم والحياد هو الحل ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة