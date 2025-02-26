بلال حشيمي: نقف اليوم أمام حكومة جديدة في لحظة تاريخية مفصلية ونأمل أن تكون بداية حقيقية للتغيير

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بلال حشيمي: نريد أعمالا على الأرض وليس مجرد شعارات ولا يمكن المرور على أموال المودعين مرور الكرام ويجب أن تتبنى الحكومة خطة شاملة لاستعادتها وتحميل المصارف المسؤولية الكاملة