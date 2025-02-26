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o
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o
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o
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o
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o
متن
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o
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بلال حشيمي: نريد أعمالا على الأرض وليس مجرد شعارات ولا يمكن المرور على أموال المودعين مرور الكرام ويجب أن تتبنى الحكومة خطة شاملة لاستعادتها وتحميل المصارف المسؤولية الكاملة
آخر الأخبار
2025-02-26 | 07:27
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بلال حشيمي: نريد أعمالا على الأرض وليس مجرد شعارات ولا يمكن المرور على أموال المودعين مرور الكرام ويجب أن تتبنى الحكومة خطة شاملة لاستعادتها وتحميل المصارف المسؤولية الكاملة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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