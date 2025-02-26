إيهاب مطر: أعطي الثقة للحكومة على أمل أن تنجح باستعادة الثقة من الناس وثقة الخارج بلبنان

عماد الحوت: نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال وسأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح

عماد الحوت: نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال وسأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح

إيهاب مطر: نتمنى عدم الإنتقال من "ما خلونا" إلى "لولانا" ولا يمكننا عدم نقل إعتراض الطرابلسيين على تمثيلهم الخجول في الحكومة