عماد الحوت: نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال وسأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح

ترامب يقترح "بطاقة ذهبية" بخمسة ملايين دولار من أجل الجنسية الأميركية

ترامب يقترح "بطاقة ذهبية" بخمسة ملايين دولار من أجل الجنسية الأميركية

حماس: تم التوافق على اتفاق بشأن حل تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة