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o
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o
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o
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o
متن
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محمد يحيى: نمنح الثقة للحكومة طبعًا
آخر الأخبار
2025-02-26 | 11:10
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محمد يحيى: نمنح الثقة للحكومة طبعًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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