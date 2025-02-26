نبيل بدر: ما كنّا نطمح إليه لم يتحقق وهنيئًا لنا حكومة الأحزاب التي أتت ضمن المصالح الحزبية وعدم وجود العدالة بالتمثيل من حيث تجاهل بعض المكونات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك