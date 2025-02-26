فراس حمدان: المطلوب اليوم إعادة تصويب المسار ليعود إلى جذوره ويجب الإقلاع عن لغة التخوين ولا يمكن تحويل الكارثة إلى فرصة جديدة للمحاصصة ونمنح الحكومة ثقة مشروطة

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