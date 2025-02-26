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سلام: باشرنا بالاتصالات الدولية اللازمة لاستكمال التنقيب عن النفط والغاز

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2025-02-26 | 12:59
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سلام: باشرنا بالاتصالات الدولية اللازمة لاستكمال التنقيب عن النفط والغاز
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سلام: باشرنا بالاتصالات الدولية اللازمة لاستكمال التنقيب عن النفط والغاز

 
 
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