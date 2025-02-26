ريفي لـ #حوارـالمرحلة : هناك تغيرات كبرى في لبنان والمنطقة والقواعد العسكرية عمومًا تغيرت نحو التفوق التكنولوجيّ وقدرة “حزب الله” العسكرية ولّدت توترًا في الداخل اللبنانيّ فقط ولم يعد هناك رادع أمام إسرائيل وحمايتنا تأتي بالطرق الديبلوماسية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك